Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Верхнетроицком

В результате обстрела ранены два мирных жителя
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Верхнетроицкое в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— По улице Фабричной, 17 ранены женщина 1960 и мужчина 1959 годов рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.
В СЦКК ДНР подчеркнули, что по населенному пункту было выпущено пять снарядом калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Керамик.
Напомним, что в ДНР сообщили о ранении четырех мирных жителей за сутки. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР двадцать раз, выпустив в ее направлении 111 боеприпасов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке.
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