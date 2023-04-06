Владимир Путин проведет встречу с Денисом Пушилиным 6 апреля

Ранее Президент России провел заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась ситуация с правопорядком в новых российских регионах. Фото: ТГ/Пасечник

Президент России Владимир Путин 6 апреля проведет личные встречи с главами новых регионов РФ, в том числе лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. О намерениях главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Сегодня президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов - с Пушилиным, Пасечником, Балицким и Сальдо. Они должны были вчера состояться, но вчера, к сожалению, график затянулся, - заявил представитель Кремля.

Уточняется, что встречи должны состояться после заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Накануне планировалось, что они пройдут после заседания Совета Безопасности Российской Федерации, в котором впервые приняли участие руководители новых регионов РФ. Однако планы пришлось подкорректировать из-за загруженного графика президента страны.

Напомним, ранее Денис Пушилин поблагодарил российские власти за беспрецедентные объемы восстановления ДНР.

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