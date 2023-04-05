Денис Пушилин: Мы видим поддержку и помощь всей страны, о которых говорил Президент России на заседании Совета Безопасности

В заседании Совета Безопасности впервые приняли участие руководители четырех новых регионов РФ. Фото: Скриншот видео АП РФ

Сегодня, 5 апреля, в Москве прошло заседание Совета Безопасности Российской Федерации, в котором впервые приняли участие руководители ДНР и ЛНР.

- Принял участие в заседании Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассмотрели вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, - сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин высоко оценил патриотизм и мужество наших людей, которые работают, выполняют свои повседневные обязанности, несмотря на все сложности и небезопасную обстановку.

- И, конечно, мы чувствуем и видим поддержку и помощь всей страны, о которых говорил Президент. Особенно они видны в тех беспрецедентных объемах восстановления, которые развернуты в регионе и о которых подробно доложил на Совбезе Марат Хуснуллин. От имени жителей Республики благодарю Владимира Владимировича Путина и федеральные органы власти за пристальное внимание к региону и постоянную системную заботу о людях, - заявил Пушилин.

Основные тезисы выступления Президента России Владимира Путина на заседании Совета Безопасности:

- На новых территориях уже сейчас восстанавливаются жильё, дороги, восстанавливаются образовательные учреждения, регулярно выплачиваются пенсии, начал действовать механизм льготной ипотеки.

- Нужно как можно быстрее интегрировать исторические земли Донбасса в правовое поле РФ.

- Противник в новых регионах России использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жёстко и эффективно.

- Киевский режим никого не жалеет, неонацисты и их пособники действуют не только на новых территориях, но и в других регионах.

- Нужно жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей в новых регионах, разоблачать ложь и подтасовки фактов.

- До 1 июня должно быть завершено создание территориальных спецслужб в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

— Надо налаживать каналы обратной связи правоохранительных органов с жителями новых регионов.

— Абсолютное большинство жителей новых регионов РФ сделали выбор в пользу России, нужно сделать все, чтобы их защитить.

— Взять под контроль все материальное снабжение силовиков на новых территориях РФ.

— Мы должны сделать все, чтобы защитить жителей новых территорий РФ, у нас есть успешный опыт такой работы.

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