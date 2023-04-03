Стало известно, какие суды будут созданы на территории ДНР и ЛНР

В ДНР по российским законам будет Верховный суд. Фото: ВС ДНР

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о создании судов РФ на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также определил порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов. Всего подписано восемь законов, их тексты опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Федеральным законом № 85-ФЗ на территории ДНР создаются Верховный и Арбитражный суды Донецкой Народной Республики, 39 городских, районных и межрайонных судов и Донецкий гарнизонный военный суд. Документом также предписано образовать в составе Южного окружного военного суда постоянное судебное присутствие в Донецке.

Отметим, что создание судов предусмотрено и на территории городов и районов, которые сейчас заняты украинскими войсками. Сделано это в соответствии с новым административно-территориальным устройством региона.

Из крупных городов ДНР с количеством районных судов больше повезло Мариуполю. Там будет четыре райсуда. А в столице ДНР Донецке – всего три межрайонных: Буденновский (обслуживает Буденновский, Ленинский и Пролетарский районы), Ворошиловский (Ворошиловский, Киевский и Калининский районы) и Кировский (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы). В Макеевке – два райсуда (Горняцкий и Центрально-Городской). А вот Горловка вовсе осталась без райсудов.

Федеральным законом № 89-ФЗ прописывается порядок отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых на территории ДНР. В частности, отбор кандидатов будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ.

Ранее в Госдуме отмечали, что преимущества будут у тех, кто занимал соответствующие должности в момент принятия новых регионов в состав России. При этом кандидаты также должны иметь российское гражданство. Если же соискатель раньше не работал судьей, он должен сдать квалификационный экзамен.

Такие же законы подписаны и в отношении других новых субъектов Российской Федерации — ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В ЛНР предусматривается создание Верховного Суда и Арбитражного суда Республики, 31 городского и районного суда, Луганского гарнизонного военного суда.

Решение о дне начала деятельности созданных судов примет Пленум Верховного Суда Российской Федерации. До этого момента рассматривать дела будут ранее действовавшие суды при условии, что судьи имеют российское гражданство.

Принятие федеральных законов позволит обеспечить осуществление правосудия на территории ДНР и ЛНР, а также реализацию конституционного права населения, проживающего на данной территории, на доступ к правосудию.

Законы были приняты Государственной Думой 21 марта 2023 года и одобрены Советом Федерации 29 марта 2023 года.

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