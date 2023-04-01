В ДНР утвердили новое административно-территориальное устройство региона

Административно-территориальное устройство региона привели в соответствие с российскими нормами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парламент Донецкой Народно Республики утвердил новое административно-территориальное устройство региона на внеочередном пленарном заседании 31 марта. Об этом сообщили в Народном Совете ДНР.

Закон «Об административно-территориальном устройстве ДНР» предусматривает образование восемнадцати муниципальных округов: Александровского, Амвросиевского, Артемовского, Великоновоселковского, Волновахского, Володарского, Добропольского, Константиновского, Красноармейского, Краснолиманского, Кураховского, Новоазовского, Мангушского, Славянского, Старобешевского, Тельмановского, Шахтерского и Ясиноватского.

Их количество соответствует числу районов на момент образования Республики в апреле 2014 года. Единственное отличие - Першотравневый район с центром в Мангуше сменил название на Мангушский муниципальный округ.

Также образовано двенадцать городских округов: Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Иловайск, Краматорск, Макеевка, Мариуполь, Снежное, Торез, Харцызск.

Раньше в регионе насчитывалось двадцать восемь городов. Из этого списка исчезли такие города, как Кировское, Ждановка, Зугрэс, Углегорск, Новоазовск, Дзержинск, Доброполье, Димитров, Селидово, Новогродовка, Дружковка, Красный Лиман, Угледар, Артемовск, Славянск, Авдеевка. Они войдут в состав новообразованных административно-территориальных единиц.

Закон «Об административно-территориальном устройстве ДНР» регламентирует порядок образования, объединения, разделения, преобразования, упразднения населенных пунктов, а также присвоения им наименований и изменения административно-территориального устройства Республики. Сейчас часть округов и населенных пунктов находится на временно оккупированной вооруженными формированиями Украины территории.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие изменения произошли в структуре исполнительных органов ЛНР

В связи с вхождением ЛНР в правовое поле РФ ликвидирована часть министерств и ведомств, а также созданы новые (подробнее)