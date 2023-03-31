Какие изменения произошли в структуре исполнительных органов ЛНР

Структура Правительства ЛНР будет приведена в соответствии с законами РФ. Фото: Правительство ЛНР
Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник издал указ о системе и структуре исполнительных органов Республики. Документ разработан в связи с вхождением ЛНР в правовое поле РФ.
Согласно указу, образованы:
• Администрация Главы ЛНР;
• Представительство ЛНР в Москве;
• Министерство здравоохранения;
• Министерство имущественных и земельных отношений;
• Министерство инфраструктуры и транспорта;
• Министерство культуры;
• Министерство молодежной политики;
• Министерство образования и науки;
• Министерство природных ресурсов и экологии;
• Министерство промышленности и торговли;
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
• Министерство спорта Луганской Народной Республики;
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
• Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности;
• Министерство труда и социальной политики;
• Министерство финансов;
• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
• Министерство чрезвычайных ситуаций;
• Министерство экономического развития;
• Министерство юстиции;
• Комитет конкурентной политики;
• Комитет охраны объектов культурного наследия;
• Комитет тарифного и ценового регулирования;
• Архивная служба;
• Служба финансово-бюджетного контроля;
• Инспекция жилищного и строительного надзора;
• Управление ветеринарии по ЛНР;
• Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин.
Указ устанавливает, что администрации городов и районов ЛНР входят в систему исполнительных органов до формирования органов местного самоуправления.
Кроме того, в документе отмечено, что председатель Правительства Республики может иметь шесть заместителей, в том числе двух первых.
Изменения в структуре исполнительных органов власти Республики направлены на улучшение управления, взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами. Об этом заявила заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова. Она отметила, что в соответствии с этим документом произойдут важные изменения в структуре управления социальной сферой и будут образованы новые министерства и ведомства.
Так, вместо Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР будут образованы Министерство культуры, Министерство молодежной политики, Министерство спорта и Комитет охраны объектов культурного наследия.
- Важно отметить, что также выполняются поручения Президента РФ по итогам Госсовета, который состоялся в декабре 2022. Создан орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в регионе, - написала в своем Telegram-канале Тодорова.
Напомним, 29 марта Пасечник издал указ "Об упразднении исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики", а также указ "Об упразднении администрации главы ЛНР". Процедура опять-таки проведена в связи с вхождением ЛНР в правовое поле РФ.
В тексте документов говорится, что по всем перечисленным ведомствам необходимо завершить процедуру ликвидации не позднее 1 июня 2023 года.
В числе подлежащих ликвидации - исполнительные органы государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава Республики:
• Министерство государственной безопасности;
• Министерство юстиции;
• Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
• Народная милиция ЛНР;
• Квартирно-эксплуатационное управление.
Также будут упразднены исполнительные органы государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Республики:
• Министерство здравоохранения;
• Министерство инфраструктуры и транспорта;
• Министерство культуры, спорта и молодежи;
• Министерство образования и науки;
• Министерство природных ресурсов и экологической безопасности;
• Министерство промышленности и торговли;
• Министерство связи и массовых коммуникаций;
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
• Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности;
• Министерство труда и социальной политики;
• Министерство финансов;
• Министерство экономического развития;
• Государственный антимонопольный комитет;
• Государственный комитет государственной регистрации, кадастра и картографии;
• Государственный комитет налогов и сборов
• Государственный комитет статистики;
• Государственный комитет тарифного и ценового регулирования;
• Государственная архивная служба;
• Государственная служба ветеринарной медицины;
• Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности;
• Агентство по государственным резервам;
• Государственное казначейство;
• Государственная инспекция труда;
• Фонд государственного имущества;
• Государственная служба единого заказчика в сфере строительства.
Закрепленное за этими ведомствами имущество в дальнейшем будет передано в федеральную собственность и закреплено за территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории ЛНР.
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