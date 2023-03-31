Какие изменения произошли в структуре исполнительных органов ЛНР

Структура Правительства ЛНР будет приведена в соответствии с законами РФ. Фото: Правительство ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник издал указ о системе и структуре исполнительных органов Республики. Документ разработан в связи с вхождением ЛНР в правовое поле РФ.

Согласно указу, образованы:

• Администрация Главы ЛНР;

• Представительство ЛНР в Москве;

• Министерство здравоохранения;

• Министерство имущественных и земельных отношений;

• Министерство инфраструктуры и транспорта;

• Министерство культуры;

• Министерство молодежной политики;

• Министерство образования и науки;

• Министерство природных ресурсов и экологии;

• Министерство промышленности и торговли;

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия;

• Министерство спорта Луганской Народной Республики;

• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

• Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности;

• Министерство труда и социальной политики;

• Министерство финансов;

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

• Министерство чрезвычайных ситуаций;

• Министерство экономического развития;

• Министерство юстиции;

• Комитет конкурентной политики;

• Комитет охраны объектов культурного наследия;

• Комитет тарифного и ценового регулирования;

• Архивная служба;

• Служба финансово-бюджетного контроля;

• Инспекция жилищного и строительного надзора;

• Управление ветеринарии по ЛНР;

• Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин.

Указ устанавливает, что администрации городов и районов ЛНР входят в систему исполнительных органов до формирования органов местного самоуправления.

Кроме того, в документе отмечено, что председатель Правительства Республики может иметь шесть заместителей, в том числе двух первых.

Изменения в структуре исполнительных органов власти Республики направлены на улучшение управления, взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами. Об этом заявила заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова. Она отметила, что в соответствии с этим документом произойдут важные изменения в структуре управления социальной сферой и будут образованы новые министерства и ведомства.

Так, вместо Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР будут образованы Министерство культуры, Министерство молодежной политики, Министерство спорта и Комитет охраны объектов культурного наследия.

- Важно отметить, что также выполняются поручения Президента РФ по итогам Госсовета, который состоялся в декабре 2022. Создан орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в регионе, - написала в своем Telegram-канале Тодорова.

Напомним, 29 марта Пасечник издал указ "Об упразднении исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики", а также указ "Об упразднении администрации главы ЛНР". Процедура опять-таки проведена в связи с вхождением ЛНР в правовое поле РФ.

В тексте документов говорится, что по всем перечисленным ведомствам необходимо завершить процедуру ликвидации не позднее 1 июня 2023 года.

В числе подлежащих ликвидации - исполнительные органы государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава Республики:

• Министерство государственной безопасности;

• Министерство юстиции;

• Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;

• Народная милиция ЛНР;

• Квартирно-эксплуатационное управление.

Также будут упразднены исполнительные органы государственной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Республики:

• Министерство здравоохранения;

• Министерство инфраструктуры и транспорта;

• Министерство культуры, спорта и молодежи;

• Министерство образования и науки;

• Министерство природных ресурсов и экологической безопасности;

• Министерство промышленности и торговли;

• Министерство связи и массовых коммуникаций;

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия;

• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

• Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности;

• Министерство труда и социальной политики;

• Министерство финансов;

• Министерство экономического развития;

• Государственный антимонопольный комитет;

• Государственный комитет государственной регистрации, кадастра и картографии;

• Государственный комитет налогов и сборов

• Государственный комитет статистики;

• Государственный комитет тарифного и ценового регулирования;

• Государственная архивная служба;

• Государственная служба ветеринарной медицины;

• Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности;

• Агентство по государственным резервам;

• Государственное казначейство;

• Государственная инспекция труда;

• Фонд государственного имущества;

• Государственная служба единого заказчика в сфере строительства.

Закрепленное за этими ведомствами имущество в дальнейшем будет передано в федеральную собственность и закреплено за территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории ЛНР.

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