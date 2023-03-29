Отказ от украинского гражданства для жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, не является обязательным

Жители Донбасса получают паспорт РФ после обязательного принятия присяги, но заявление о выходе из гражданства Украины подают добровольно. Фото: ЛИЦ

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о процедуре отказа от украинского гражданства для жителей Донбасса, получивших паспорт РФ. А также разъяснила, является ли отказ обязательным для всех и повлечет ли неподача заявления какие-либо ограничения в получении пенсий и пособий.

Депутат напомнила, что возможность и порядок подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины регламентирована Федеральным Законом от 18.03.2023 № 62-ФЗ и Указом Президента РФ от 26.12.2022 № 951.

- Закон не обязывает подавать заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Но есть ряд государственных должностей, которые нельзя занимать при наличии иного гражданства, кроме российского. Поэтому данные граждане РФ могут отказаться от гражданства Украины, а могут просто перейти на работу в иную сферу, - сообщила Селиванова.

Она отметила, что при наличии украинского гражданства нет никаких ограничений для получения пенсий, пособий или иных мер социальной поддержки.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Для отказа от украинского гражданства нужно подать следующие документы:

1. Заявление (заполняется в Миграционной службе от руки).

2. Паспорт Украины + Копия (все страницы, по 2 разворота на одном листе А4).

3. Перевод паспорта Украины (все страницы, по 2 разворота на одном листе А4).

Перевод самостоятельный или в Бюро переводов, без нотариального заверения. На переводе внизу страницы написать синей ручкой «Перевод с украинского языка на русский язык выполнен собственноручно». Подпись и ФИО.

4. Паспорт РФ + Копия (все страницы, по 2 разворота на одном листе А4).

5. Паспорт ДНР + Копия (все страницы, по 2 разворота на одном листе А4). Паспорт ДНР подается в случае, если в паспорте РФ нет отметки о регистрации.

Подать заявление можно в любой районной или городской Миграционной службе ДНР по талону электронной очереди. Получение талона на отказ от гражданства и прием документов проходит каждую среду.

По информации МВД РФ также планируется подача заявления через портал Госуслуг.

После подачи заявления в день обращения выдадут специальную справку о том, что подано заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Копию этой справки нужно предоставить по месту требования.

После подачи заявления запрещено получать и использовать украинский внутренний паспорт и загранпаспорт. Если это требование будет нарушено, ваше заявление будет аннулировано, и повторно обратиться с заявлением можно будет только через 10 лет.

ЕСЛИ ПАСПОРТ УКРАИНЫ УТЕРЯН ИЛИ ЕГО НЕ БЫЛО

Если паспорт Украины утерян, и вы хотите подать заявление об отказе от украинского гражданства, нужно сделать следующее:

1. Обратиться в МВД с заявлением об утере паспорта Украины.

2. Получить в МВД Справку об отказе в возбуждении уголовного дела по факту утраты паспорта.

3. Обратиться в Миграционную службу с заявлением. Вместо паспорта Украины предъявить Справку из МВД + Копию.

Если вы никогда не были документированы паспортом Украины, но у вас есть или было Свидетельство о рождении Украины, то вместо паспорта Украины к заявлению прикладываете Свидетельство о рождении Украины + Копию + Перевод на русский язык. Перевод можно сделать самостоятельно.

Если Свидетельство о рождении Украины утеряно, можно предъявить Свидетельство о рождении ДНР, в котором указаны родители – граждане Украины.

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