В ДНР открылись семь новых пунктов приема документов на российский паспорт

Новые пункты в Мариуполе позволят частично уменьшить громадные очереди. Фото: МВД РФ

Более 60 пунктов приема документов на оформление российского паспорта открыты в ДНР. При этом семь пунктов начали работать 28 марта. Об этом сегодня сообщили в МВД России.

В частности, в Мариуполе начали работу два новых пункта приема документов и выдачи российских паспортов — на улице Металлургов в парке им. Гурова и на улице Киевской в бывшем здании Орджоникидзевского РОВД.

В торжественном открытии пунктов принял участие заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Кирилл Адзинов. Он отметил, что открытие двух дополнительных пунктов позволит увеличить количество принимаемых от жителей города заявлений на оформление основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. При этом посетителям будут созданы максимально комфортные условия.

Прием документов в приморском городе ведется с ноября 2022 года. До настоящего времени здесь действовали шесть профильных пунктов, которые не справлялись с массовым наплывом горожан.

Помимо Мариуполя на территории ДНР 28 марта открылись еще дополнительных пунктов приема документов на получение паспорта РФ. Новые пункты расположены по следующим адресам:

- г. Мариуполь, ул. Киевская,47;

- г. Мариуполь, пр. Металлургов, 148;

- Шахтерский район, с. Дмитровка, ул. Центральная, 57;

- Амвросиевский район, с. Благодатное, ул. Ленина, 26;

- Старобешевский район, г. Комсомольское, ул. Кирова, 33;

- г. Макеевка, ул. Островского, 20;

- г. Енакиево, ул. Тиунова, 109 (отделение ГП «Почта Донбасса»).

Также возобновляется прием документов на получение паспорта гражданина Российской Федерации в Иловайске (ул. Шевченко, 139) и Зугрэсе (ул. Пушкина, 5).

По последним данным, жителям ДНР выдано более 682 тысяч российских паспортов. Ранее сообщалось, что к пунктам приема Миграционной службы МВД ДНР с 13 марта добавились пункты в МФЦ и отделениях «Почты Донбасса».

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