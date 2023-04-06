В ДНР зафиксировали снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Однако обстрелы Республики все же продолжаются, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители. Фото: Штаб теробороны ДНР

Интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск заметно снизилась за последние сутки. За это время противник совершил восемь атак из артиллерии и РСЗО, выпустив в направлении ДНР 34 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались три населенных пункта - Донецк, Горловка и поселок Владимировка под Волновахой.

В последнем в результате обстрела пострадала мирная жительница.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в ранее освобожденной Владимировке, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что повреждений жилых домов и инфраструктуры в Республике не зафиксировали.

Напомним, что в ДНР рассматривают возможность выдачи компенсаций за утраченное жилье с 2014 года. Эту идею обсуждают на региональном уровне.

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