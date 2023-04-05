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НовостиПолитика5 апреля 2023 11:52

В ДНР рассматривают возможность выдачи компенсаций за утерянное жилье с 2014 года

Эту идею обсуждают на региональном уровне
Виктория ПОДАРОВА
Власти Республики обсуждают возможные форматы оказания такой помощи

Власти Республики обсуждают возможные форматы оказания такой помощи

Работа над возможностью выплаты денежной компенсации за утерянное в результате боевых действий жилье с 2014 года ведется в ДНР. Один из вариантов — выдача компенсации поэтапно, в зависимости от года утери недвижимости. Об этом рассказала Сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в ходе ответов на вопросы, с которыми жители Республики обращаются в общественные приемные «Единой России».

— Идея такая есть, работа на региональном уровне ведется. Рассматриваем возможность выдачи компенсации поэтапно, в зависимости от года, когда было разрушено жилье. Не исключено, что предложим вариант беспроцентной ипотеки. В любом случае, людей в беде не оставим, — рассказала сенатор.

Напомним, что в бюджете ДНР предусмотрели 2,6 млрд рублей на выплату компенсаций гражданам за утраченное или поврежденное боями жилье. Также были заложены средства на компенсацию финансовых потерь, которые несут коммунальные предприятия.

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