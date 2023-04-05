В ДНР рассматривают возможность выдачи компенсаций за утерянное жилье с 2014 года

Власти Республики обсуждают возможные форматы оказания такой помощи

Работа над возможностью выплаты денежной компенсации за утерянное в результате боевых действий жилье с 2014 года ведется в ДНР. Один из вариантов — выдача компенсации поэтапно, в зависимости от года утери недвижимости. Об этом рассказала Сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в ходе ответов на вопросы, с которыми жители Республики обращаются в общественные приемные «Единой России».

— Идея такая есть, работа на региональном уровне ведется. Рассматриваем возможность выдачи компенсации поэтапно, в зависимости от года, когда было разрушено жилье. Не исключено, что предложим вариант беспроцентной ипотеки. В любом случае, людей в беде не оставим, — рассказала сенатор.

Напомним, что в бюджете ДНР предусмотрели 2,6 млрд рублей на выплату компенсаций гражданам за утраченное или поврежденное боями жилье. Также были заложены средства на компенсацию финансовых потерь, которые несут коммунальные предприятия.

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