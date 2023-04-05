В поселке Владимировка под Волновахой при обстреле пострадала пожилая женщина

Пострадавшая 1950 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожилая женщина пострадала при обстреле поселка Владимировка под Волновахой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован на улице Проценко.

- По улице Проценко, 23 ранена женщина 1950 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

По данным СЦКК, поселок был обстрелян украинскими войсками сегодня днем. Удар наносился противником из натовской артиллерии со стороны оккупированной им Елизаветовки, откуда были выпущены четыре снаряда калибром 155 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики ранили мирную жительницу 1948 года рождения в поселке Никольское. Этот освобожденный населенный пункт также включен в зону ответственности Волновахского района.

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