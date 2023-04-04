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НовостиПолитика4 апреля 2023 15:46

Украинские боевики ранили мирную жительницу в Никольском

Населенный пункт включен в зону ответственности Волновахского района
Виктория ПОДАРОВА
Еще один мирный житель Республики стал жертвой ВФУ (архивное фото)

Еще один мирный житель Республики стал жертвой ВФУ (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Никольское. В результате обстрела ранения получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице 40 лет Победы, 15 ранена женщина 1948 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что Никольское обстреляли с применением артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел начался около 12:30 и велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Богоявленке. Всего но населенному пункту было выпущено шесть боеприпасов.

Тем временем ВФУ повредили здание школы-интерната №3 в Петровском районе Донецка на улице Красногоровской. По району было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм. В Куйбышевском районе Донецка был поврежден частный жилой дом на улице Ударная.

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