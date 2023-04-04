Украинские боевики ранили мирную жительницу в Никольском

Еще один мирный житель Республики стал жертвой ВФУ (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Никольское. В результате обстрела ранения получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице 40 лет Победы, 15 ранена женщина 1948 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что Никольское обстреляли с применением артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел начался около 12:30 и велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Богоявленке. Всего но населенному пункту было выпущено шесть боеприпасов.

Тем временем ВФУ повредили здание школы-интерната №3 в Петровском районе Донецка на улице Красногоровской. По району было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм. В Куйбышевском районе Донецка был поврежден частный жилой дом на улице Ударная.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР создадут межведомственную комиссию, которая будет курировать работу фонда «Защитники Отечества»

За каждым демобилизованным военнослужащим будет закреплен социальный координатор (подробнее)