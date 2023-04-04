Более 100 домов повреждены боевыми действиями в освобожденном Володарском районе ДНР

Боевые действия привели к многочисленным разрушениям. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В освобожденном Володарском районе Донецкой Народной Республики в результате боевых действий были повреждены более 100 жилых домов. Об этом сообщил ДАН глава районной администрации Сергей Юзвинкевич.

Он отметил, что с начала проведения СВО из-за боев и обстрелов в районе получили повреждения 11 многоквартирных и 104 частных дома. Пострадала также центральная районная больница, два фельдшерско-акушерских пункта, три административных здания, сельский Дом культуры, детский сад и еще шесть социальных объектов.

Напомним, что в ДНР степень разрушения домов будут оценивать по категориям. Специалисты решат судьбу каждого сооружения, пострадавшего в ходе боевых действий. При этом жители могут получить компенсации за утраченное или поврежденное в ходе боевых действий жилье. С видом компенсации они должны определиться сами - либо получить компенсационное жилье в многоквартирном доме, либо средства для приобретения или строительства нового.

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