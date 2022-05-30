В ДНР степень разрушения домов будут оценивать по категориям

В Республике приступят к обследованию разбитых домов. Фото: ОД ДР

В ДНР все поврежденные дома в зависимости от степени их разрушения разделят на категории. Порядок обследования таких зданий утвердил Государственный комитет обороны Республики. Об этом говорится в постановлении № 94, опубликованном на сайте главы государства.

Уточняется, что таких категорий всего три. К первой отнесут объекты, где имеются незначительные повреждения несущих и ограждающих конструкций со степенью разрушения до 40% и которые можно будет восстановить путем ремонта. Ко второй категории причислят объекты, нуждающиеся в частичном демонтаже частей или отдельных несущих конструкций либо же их усилении (степень повреждения оценивается в районе 41-80%). К третьей категории будут отнесены разрушенные на 80-100% здания - такие будут признаны непригодными для использования и снесены.

Дальнейшую судьбу каждого сооружения решат после его осмотра вместе с балансодержателем или собственником. Специалисты Донецкого регионального проектного института «Донецкпроект» составят отчет для Минстроя. И только потом будет принято окончательное решение по реконструкции или сносу объекта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Енакиево из Ленинградской области едут строители, коммунальщики и медики со спецтехникой

Гуманитарный конвой со специалистами приедет в город в течение нескольких дней (подробнее)