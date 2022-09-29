В ДНР все жители, потерявшие жилье в ходе боевых, получат новое жилье

Жилплощадка - там на Петровке тяжелее всего Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР отладили механизм предоставления компенсации за утерянное жилье. Уже приняли больше 3 тысяч заявлений жителей.

- Минстрой ДНР участвовал в разработке соответствующего Постановления Государственного комитета по обороне. Чтобы проверить как продвигается работа на местах, мы посетили наиболее крупные населенные пункты - Волноваху и Мариуполь, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Андрей Нагайцев.

Основная часть заявлений поступила от жителей Мариуполя. Более двадцати граждан уже получили жилье в новостройках города. Прием документов осуществляется в «одно окно» - через управление труда и социальной защиты населения местных администраций. Срок рассмотрения заявления после получения всех документов не должен превышать 30 рабочих дней.

В конце июля стало известно, что в ДНР начнут выплачивать компенсации за утраченное в ходе боевых действий жилье. Согласно Постановлению Госкомитета обороны, с формой компенсации жители могут определиться самостоятельно: либо получить компенсационное жилье в многоквартирном доме, либо получить средства для приобретения или строительства нового жилья - в объеме 35 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилплощади.

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