Молодой парень получил ранение при обстреле Макеевки

Пострадавший - 2000 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Вследствие обстрела ВСУ получил ранение 23-летний парень в Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что инцидент произошел в Червоногвардейском районе города.

- По улице Тухачевского, 22 ранен парень 2000 года рождения, - заявили наблюдатели.

По данным представительства, противник открыл огонь по Макеевке ровно в полдень, со стороны оккупированного Тоненького были выпущены три снаряда калибра 155 мм натовского образца.

Напомним, два натовских снаряда разорвались сегодня на территории детского сада в Горловке. К счастью, обошлось без пострадавших. Помимо этого, украинские боевики атаковали также город Ясиноватую в ДНР, выпустив по ней восемь натовских снарядов. Тем временем в Донецке мощным ракетным ударам со стороны украинских боевиков подверглись Киевский и Петровский районы. В последнем вследствие обстрела пострадало здание местного училища.

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