ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, повреждено здание училища

В результате обстрела Петровского района пострадало здание училища № 93 по улице Дунаевского. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Сегодня утром украинские боевики обстреляли Петровский район на западе Донецка. В результате обстрела было повреждено здание училища. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил характер нанесенных учебному заведению повреждений.

- В результате обстрела Петровского района пострадало здание училища № 93 по улице Дунаевского. Повреждены входные двери, крыша, остекление, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Петровского района произошел в 9:40. Со стороны оккупированной Красногоровки противник выпустил 10 реактивных снарядов из РСЗО, спустя десять минут уже с позиций в Курахово - еще 6 артснарядов натовского образца.

Напомним, ранее сообщалось, что два натовских снаряда разорвались на территории детского сада в Горловке. Сегодня утром украинские войска атаковали поселок Пантелемоновку, расположенный в Центрально-Городском районе города.

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