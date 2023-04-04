Два натовских снаряда разорвались на территории детского сада в Горловке

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Фото (архив) Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня утром украинские войска атаковали поселок Пантелемоновку, расположенный в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел города произошел в 7:40 со стороны оккупированного Новгородского, откуда противник выпустил два снаряда калибром 155 мм натовского образца.

Тем временем в мэрии сообщили, что выпущенные ВСУ снаряды разорвались на территории местного детского сада.

- В результате обстрела пгт Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины два вражеских снаряда разорвались на территории детского сада № 43 «Росинка». Без пострадавших, - проинформировал глава администрации города Иван Приходько.

Отметим, что помимо Горловки украинские боевики атаковали также город Ясиноватую в ДНР. После полуночи по ней были выпущены восемь натовских снарядов. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке

Город вновь подвергся обстрелу сто стороны ВФУ (подробнее)