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НовостиПолитика1 апреля 2023 12:53

Бойцы ДНР сумели посадить украинский квадрокоптер, который скидывал мины на жилые кварталы Донецка

Еще один беспилотник противника, крупный как самолет, они сбили
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Бойцы ДНР сумели посадить украинский квадрокоптер, который скидывал мины на жилые кварталы Донецка. Фото: Скриншот с видео

Бойцы ДНР сумели посадить украинский квадрокоптер, который скидывал мины на жилые кварталы Донецка. Фото: Скриншот с видео

Расчеты 23-го зенитного ракетного дивизиона 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее зенитный ракетный дивизион НМ ДНР) стоят на страже неба Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной Милиции ДНР (УНМ ДНР).

- Огнем ЗРК «Стрела-10» удалось сбить крупный беспилотник самолетного типа противника, а оператору антидронового ружья удалось посадить квадрокоптер наносивший бомбовые удары по мирным жителям города, - говорится в сообщении Народной Милиции.

«КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать четыре раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 171 снаряд и ракету. В результате украинской агрессии в Александровке ранена мирная жительница. Повреждены четыре дома в Киевском и Петровском районах Донецка.

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