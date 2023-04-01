Бойцы ДНР сумели посадить украинский квадрокоптер, который скидывал мины на жилые кварталы Донецка. Фото: Скриншот с видео

Расчеты 23-го зенитного ракетного дивизиона 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее зенитный ракетный дивизион НМ ДНР) стоят на страже неба Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной Милиции ДНР (УНМ ДНР).

- Огнем ЗРК «Стрела-10» удалось сбить крупный беспилотник самолетного типа противника, а оператору антидронового ружья удалось посадить квадрокоптер наносивший бомбовые удары по мирным жителям города, - говорится в сообщении Народной Милиции.

«КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать четыре раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 171 снаряд и ракету. В результате украинской агрессии в Александровке ранена мирная жительница. Повреждены четыре дома в Киевском и Петровском районах Донецка.

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