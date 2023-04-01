ВСУ за сутки тридцать четыре раза обстреляли ДНР

Украинские боевики ведут огонь по жилым кварталам Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки тридцать четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 171 боеприпас. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, - говорится в сводке СЦКК.

За минувшие сутки поступили сведения о ранении мирной жительницы в Александровке. Повреждены четыре домостроения в Киевском и Петровском районах Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано.

На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

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