Украинские боевики нанесли новый артиллерийский удар по Ясиноватой, ранены люди

Ранение получили двое мужчин и женщина Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Ясиноватая в ДНР. В результате произведенной атаки пострадали мирные люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

- В результате очередного обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получили двое мужчин 1993 и 1966 годов рождения и женщина 1968 года рождения, - проинформировал он.

По данным СЦКК, обстрел города произошел в 8:45. Со стороны подконтрольной украинским войскам Авдеевки по Ясиноватой были выпущены пять снарядов калибром 155 мм натовского образца.

Тем временем в Донецке показали последствия обстрела стоматологии, расположенной в Петровском районе по улице Исакова. Учреждение попало под очередной артудар ВСУ накануне, 29 марта. Тогда же получил повреждения и местный территориальный центр социального обслуживания пенсионеров. Там разбито крыльцо, осколками посечен фасад здания и выбито остекление окон.

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