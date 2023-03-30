При обстреле Донецка получил повреждения территориальный центр социального обслуживания пенсионеров

В терцентре разбито крыльцо, осколками посечен фасад здания и выбито остекление окон. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров в Петровском районе Донецка получил повреждения в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что учреждение подверглось артобрелу противника накануне вечером, 29 марта. В 17:30 враг выпустил по Петровскому району 4 снаряда калибром 155 мм натовского образца.

- В результате повреждения получил территориальный центр социального обслуживания пенсионеров - разбито крыльцо, осколками посечен фасад здания, выбито остекление окон, - проинформировал мэр.

По данным СЦКК ДНР, с 14:00 до 21:00 украинские боевики пять раз открывали огонь по мирным жителям Донецка. Под ударами вражеской артиллерии оказались Киевский район, по которому были выпущены четыре 155-мм снаряда, Кировский - выпущены 6 снарядов калибром 155 мм, и Петровский районы - 10 снарядов калибром 155 мм.

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