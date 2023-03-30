«Уже четвертый раз за последние полгода»: На западе Донецка при обстреле ВСУ вновь пострадала стоматологическая клиника

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке показали последствия обстрела стоматологии, расположенной в Петровском районе по улице Исакова. Учреждение попало под очередной артудар ВСУ накануне, 29 марта. Фото и видео с места происшествия выложил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

На опубликованных кадрах видно, что в двухэтажном здании выбиты абсолютно все стекла.

- Вход очень сильно пострадал! - тем временем пишут в местных пабликах жители.

Люди возмущены - социальные объекты в районе регулярно подвергаются вражеским обстрелам.

- Это уже четвертый раз за последние полгода, - пишут они.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка получил повреждения территориальный центр социального обслуживания пенсионеров. Там разбито крыльцо, осколками посечен фасад здания и выбито остекление окон.

Неоднократно в зону поражения попадала также городская больница №14, где были зафиксированы многочисленные повреждения. В больнице также выбиты стекла и пострадал центральный вход.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ нанесли ракетный удар по Зугрэсу в ДНР, повреждены школа и детский сад

По предварительной информации, город был обстрелян из РСЗО (подробнее)