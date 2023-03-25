В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли два мирных жителя

Последствия обстрела Киевского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки ВСУ убили на территории ДНР двух мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что в пятницу в селе Кирилловка под обстрелом погиб мужчина 1941 года рождения, а ранее сообщалось о гибели женщины 1962 года рождения в селе Никольское - оба этих населенных пункта относятся к Волновахскому району.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 24 марта 2023 года составляет 2 человека, - заявили в СЦКК.

Сообщается также, что в Республике были повреждены и разрушены 22 домостроения. Противник наносил удары из РСЗО и артиллерии, выпустив в общей сложности 71 боеприпас. Обстрелам подверглись семь населенных пунктов ДНР - Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка, Еленовка и Никольское.

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