ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщается о прилетах в районе шахты имени Засядько

Противник вел огонь со стороны подконтрольного ему села Ласточкино. Фото: ДНР онлайн

Сегодня утром украинские боевики обстреляли из РСЗО северную часть Донецка. Под ударом оказался Киевский район столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что противник открыл огонь в 9:45 со стороны населенного пункта Ласточкино. Оттуда по Донецку были выпущены десять реактивных снарядов.

- Под огнем оказался поселок Красный фронт в районе шахты имени Засядько (Киевский район), - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня ночью украинские боевики обстреляли центр Горловки из реактивной системы залпового огня HIMARS. По городу были выпущены три ракеты. Поврежден ряд домов, ЛЭП, газопровод и легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ обстреляли территорию водоканала на западе Донецка, пострадало административное здание

Также повреждены жилой дом и газовая труба (подробнее)