ВСУ ночью обстреляли центр Горловки из РСЗО HIMARS

Поврежденный прямым попаданием вражеского снаряда в кровлю дом по улице Филина. Фото: t.me/Prikhodko1970
Сегодня ночью украинские боевики обстреляли центр Горловки из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Там уточнили, что огонь был открыт в 2:04 из населенного пункта Райское, откуда по Центрально-городскому району Горловки были выпущены три ракеты.
Как сообщают местные власти, в результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю одного из домов по улице Филина возник пожар. Серьезные повреждения получил еще один дом на этой же улице, а находившиеся там в момент обстрела жильцы чудом остались живы. Сообщается также о повреждениях ряда других домов и легкового автомобиля.
Отметим, что утром под удар вражеской артиллерии попала также Ясиноватая, которую обстреляли из 155-мм арторудий. Со стороны Авдеевки по городу выпустили три снаряда. Последствия обстрела уточняются.
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