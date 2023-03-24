Украинские боевики убили мирную жительницу в Никольском

ВФУ продолжают бить по мирным городам Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Никольское в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Погибла женщина 1962 года рождения. В 17:00 по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Богоявленка. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее Донецк был обстрелян из чехословацкой РСЗО RM-70 Vampire. В результате обстрела повреждения получили не менее пяти домов в Киевском районе Донецка. . В ряде случаев зафиксированы прямые попадания, вследствие чего загорелся один дом и погибла собака.

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