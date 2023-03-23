ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, есть разрушения

По Киевскому району были выпущены 10 ракет из РСЗО и 3 снаряда калибром 155 мм. Фото (архив): УНМ ДНР

Прошедшей ночью территория Донецка дважды подверглась обстрелам ВСУ. Под прицельным огнем украинских боевиков оказался Киевский район, по которому украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО и 3 снаряда калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате столь массированного обстрела были зафиксированы повреждения.

- В результате падения снарядов произошло возгорание частного жилого дома по улице Средней, - проинформировал мэр.

Напомним, днем ранее ВСУ обстреляли территорию водоканала в Петровском районе Донецка. Как заявили в ГУП ДНР «Вода Донбасса», пострадали ремонтная база и склад предприятия, но на технологическую часть работы это никак не влияет. В данное время решается вопрос о перебазировании ремонтных бригад и техники.

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