Обстрел водоканала в Петровском районе Донецка существенно не отразится на его работе

Последствия обстрела Петровского района Донецка, территория водоканала по улице Архипова Фото: Иван ЖИЛЯК

Обстрел территории водоканала в Петровском районе Донецка существенно не отразится на его работе. Об этом сообщил ДАН главный инженер ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.

Он отметил, что пострадала ремонтная база предприятия, но на технологическую часть это никак не влияет.

- Это были гаражи, мастерские, раздевалки - вспомогательные помещения. Это не основное оборудование, которое осуществляет водоснабжение, критично это на технологию не повлияет, - заявил он.

Последствия обстрела Петровского района Донецка, территория водоканала по улице Архипова Фото: Иван ЖИЛЯК

По словам главного инженера, в данное время решается вопрос о перебазировании ремонтных бригад и техники. Кроме того, обстрелом был поврежден склад водоканала. Там хранились необходимые для ремонта детали и инструмент. Склад обслуживал Кировский район Донецка, однако само помещение располагалось в соседнем Петровском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли территорию водоканала на западе Донецка, пострадало административное здание. Также повреждены жилой дом и газовая труба.

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