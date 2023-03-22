ВСУ обстреляли территорию водоканала на западе Донецка, пострадало административное здание

Последствия обстрела Петровского района, здание водоканала по улице Архипова
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сегодня ночью под удар украинских боевиков попал Петровский район Донецка. По мирным кварталам были выпущены 6 снарядов калибром 155 мм натовского образца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК.
Он уточнил, что в результате обстрела пострадало здание местного водоканала.
- В результате ночного обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» ВКС №5. Повреждена газовая труба, - проинформировал мэр.
Сообщается также, что по уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела поселка Александровка под Донецком по улице Горького была ранена женщина 1944 года рождения. Кроме того, снарядами ВСУ повреждены три частных дома по улице Кирова.
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