ВСУ обстреляли территорию водоканала на западе Донецка, пострадало административное здание

Последствия обстрела Петровского района, здание водоканала по улице Архипова Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня ночью под удар украинских боевиков попал Петровский район Донецка. По мирным кварталам были выпущены 6 снарядов калибром 155 мм натовского образца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК.

Он уточнил, что в результате обстрела пострадало здание местного водоканала.

- В результате ночного обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» ВКС №5. Повреждена газовая труба, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что по уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела поселка Александровка под Донецком по улице Горького была ранена женщина 1944 года рождения. Кроме того, снарядами ВСУ повреждены три частных дома по улице Кирова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В центре Донецка обнаружены противопехотные мины «Лепесток»

Они находятся возле «Донбасс Арены» (подробнее)