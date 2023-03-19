С начала года в ДНР от украинских обстрелов погиб 61 мирный житель, 252 человека – ранены

В результате ночного обстрела в Донецке погиб 20-летний парень. Фото: Архив «КП»

С начала этого года в ДНР от обстрелов вооруженных формирований Украины погиб 61 мирный житель, еще 252 человека – ранены. Об этом сегодня сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Со стороны противника только с начала года погиб 61 мирный житель, ранены 252 человека, - рассказал в телеграм-канале руководитель Республики.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района Донецка погиб 20-летний парень. Денис Владимирович принес соболезнования родным и близким.

«КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины в 00.23 выпустили из района оккупированной Красногоровки пятнадцать снарядов из реактивной систем залпового огня. Ракеты разорвались на улице Коммунаров и проспекте Семашко. Повреждены два ясли-сада №№ 273 и 303, школа № 78, здание Первого республиканского супермаркета. В магазине «Домашний» прямое попадание пришлось в крышу. Также пострадали девять многоэтажек.

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