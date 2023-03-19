Украинские боевики обстреляли микрорайон Семашко в Донецке

Пострадали девять многоэтажек Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики нанесли ракетный удар по микрорайону Семашко, что в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 00.23 вооруженные формирования Украины выпустили из района оккупированной Красногоровки пятнадцать снарядов реактивной систем залпового огня.

Ракеты разорвались на улице Коммунаров и проспекте Семашко. Повреждены два ясли-сада №№ 273 и 303, школа № 78, здание Первого республиканского супермаркета. В магазине «Домашний» прямое попадание пришлось в крышу. Также пострадали девять многоэтажек.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки одиннадцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. В ДНР за сутки один мирный житель в Ленинском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском районе столицы, Старомихайловке и Минеральном – ранены.

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