В ДНР за сутки один мирный житель погиб, еще четверо – ранены

Противник обстреливает жилые кварталы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки одиннадцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Центрально-городской район), Минеральное, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка, - говорится в сводке СЦКК.

В ДНР за сутки один мирный житель в Ленинском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском районе столицы, Старомихайловке и Минеральном – ранены. Повреждены 2 домостроения в Центрально-Городском районе Горловки и Харцызске. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.

Напомним, что в прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Республике 52 боеприпаса, в результате они убили двух мирных жителей, двое получили ранения.

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