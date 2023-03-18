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НовостиПолитика18 марта 2023 5:58

ВФУ за сутки убили двух мирных жителей ДНР, двое получили ранения

Под обстрелами оказались три населенных пункта Республики
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают обстреливать мирные кварталы городов ДНР

ВФУ продолжают обстреливать мирные кварталы городов ДНР

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 52 боеприпаса, обстреляв Донецк, Горловку и Ясиноватую. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Киевском и Петровском районе Донецка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в результате обстрелов повреждены 10 домостроений в Петровском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры. Всего за сутки зафиксировано 14 фактов ведения огня. На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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