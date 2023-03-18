ВФУ за сутки убили двух мирных жителей ДНР, двое получили ранения

ВФУ продолжают обстреливать мирные кварталы городов ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 52 боеприпаса, обстреляв Донецк, Горловку и Ясиноватую. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Киевском и Петровском районе Донецка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в результате обстрелов повреждены 10 домостроений в Петровском районе Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры. Всего за сутки зафиксировано 14 фактов ведения огня. На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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