Денис Пушилин сообщил о гибели 20-летнего парня в результате обстрела Семашко

Последствия ночного обстрела Кировского района Донецка украинскими боевиками

Сегодня, 19 марта, ночью в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований Кировского района Донецка погиб 20-летний парень. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Владимирович принес соболезнования родным и близким.

- Есть разрушения многоквартирного дома, его жители чудом остались живы. Попадания зафиксированы в школу, детский сад, магазин, - рассказал руководитель Республики.

«КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины в 00.23 выпустили из района оккупированной Красногоровки пятнадцать снарядов из реактивной систем залпового огня. Ракеты разорвались на улице Коммунаров и проспекте Семашко.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины одиннадцать раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти сорок боеприпасов. В ДНР за сутки один мирный житель в Ленинском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском районе столицы, Старомихайловке и Минеральном – ранены.

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