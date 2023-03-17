В ДНР заявили, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска

Все ведущие в Артемовск дороги с твердым покрытием уже перерезаны или находятся под огневым контролем российских сил Фото: Александр КОЦ

В настоящее время силы РФ держат под контролем до 70% территории города Артемовска. Об этом заявил журналистам телеканала «Россия-24» советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

- Если говорить об Артемовске, наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть даже более - до 70% самого города, - рассказал он.

По словам Гагина, вооруженные формирования Украины сосредоточили в расположенном к западу от Артемовска городе Часовом Яре достаточно серьезную группировку, часть которой пыталась прорваться в Артемовск. Однако эта попытка противника продвинуться в город была купирована.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что противник упирается и сделал символ из Артемовска так же, как из Соледара. Руководитель Республики уверен, что для ВСУ нет стратегической целесообразности удерживать город.

Тем временем Украина получила крупную партию военной помощи от стран Запада и часть груза отправила в Часов Яр. В подконтрольной Киеву Константиновке было отмечено прибытие десяти еврофур на польских номерах.

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