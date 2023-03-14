ВСУ получили крупную партию военной помощи от стран Запада, часть груза отправлена в Часов Яр

Украинские боевики получили десять фур военной помощи от западных партнеров. Фото: соцсети

Крупная партия груза с военным имуществом прибыла в подконтрольный Киеву город Константиновку. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что разведка зафиксировала прибытие 10 еврофур объемом 96 кубических метров на одну из перевалочных баз Константиновки. Кто является страной-отправителем - неизвестно, однако все автомобили были с польскими номерными знаками.

- Разгрузка фур происходила частично на склад, частично - в военные автомобили, которые сразу убывали в направлении населенного пункта Часов Яр, - рассказал Марочко.

И отметил, что разведке частично известен состав прибывшего груза. В него, в частности, вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, беспилотники, обмундирование, бронежилеты, средства связи, в том числе Starlink, аккумуляторные системы автономного энергоснабжения и противодроновые ружья.

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