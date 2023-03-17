В ДНР сообщили о назначении нового главы Министерства доходов и сборов

В Республике новые кадровые перестановки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР сообщили еще об одной кадровой перестановке - назначен новый руководитель Министерства доходов и сборов Республики. Этот пост займет Константин Калус. Соответствующий указ под № 78 был подписан врио Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

- Назначить Калуса Константина Евгеньевича Министром доходов и сборов Донецкой Народной Республики, - говорится в тексте документа.

Отметим, что ранее Калус работал директором Департамента аналитической работы и информационных технологий в Миндоходов Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР сменили главу Министерства молодежи, спорта и туризма. На этот пост был назначен Юрий Мартынов. Прежнего руководителя - Александра Громакова - освободили от занимаемой должности. Уточним, что Юрий Мартынов является депутатом Народного Совета ДНР второго созыва и до этого времени занимал пост заместителя председателя парламентского комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР планируют создать семейный многофункциональный центр

В такой службе будут оказывать необходимую помощь семьям с детьми (подробнее)