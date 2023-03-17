В ДНР сменили главу Министерства молодежи, спорта и туризма

Александра Громакова сменил на посту Юрий Мартынов. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике произошли новые кадровые перестановки - в Министерстве молодежи, спорта и туризма теперь новый глава. Прежнего руководителя - Александра Громакова - освободили от занимаемой должности. Соответствующий указ под № 73 подписал врио Главы Республики Денис Пушилин. Он уже опубликован на официальных ресурсах.

- Освободить Громакова Александра Юрьевича от исполнения обязанностей министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, - сказано в документе.

Следующим своим указом Денис Пушилин назначил на должность руководителя данного ведомства Юрия Мартынова. Документ был подписан 17 марта и уже вступил в законную силу.

Отметим, что Юрий Мартынов является депутатом Народного Совета ДНР второго созыва и до этого времени занимал пост заместителя председателя парламентского комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

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