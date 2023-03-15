В ДНР сообщили о новых кадровых назначениях в сфере молодежной политики

Новым замминистра стал Константин Комленок. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике сообщили о новых кадровых назначениях. Так, в министерстве молодежной политики появился новый заместитель министра. На его пост был назначен бывший зампредседателя общественной организации «Молодая Республика» Константин Комленок. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Денис Пушилин. Документ уже опубликован на его официальном сайте.

- Назначить Комленка Константина Сергеевича на должность заместителя министра молодежной политики Донецкой Народной Республики, - сказано в указе.

Напомним, в октябре в Донецкой Народной Республике создали министерство, отвечающее за вопросы молодежной политики. Его возглавил известный общественник, депутат Народного Совета Республики Кирилл Макаров. По словам нового министра, планов впереди много. Необходимо максимально интегрироваться в российскую систему, на это нацелено и его ведомство.

- Теперь будем тесно взаимодействовать и работать со всеми регионами. Работы много, но мы справимся, - отметил он.

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