В ДНР планируют создать семейный многофункциональный центр

Лариса Толстыкина обсудила эту инициативу с первым зампредседателя комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи, председателем Ассоциации организаций по защите семьи Марией Филиной. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике планируют организовать семейный многофункциональный центр. Об этом сообщила зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она отметила, что в таких МФЦ будут оказывать необходимую помощь семьям с детьми. Туда можно будет обратиться за юридической и психологической помощью, получить содействие в оформлении льгот и пособий или проконсультироваться по вопросам получения мер социальной поддержки, воспитанию и обучению детей и подростков.

- Очень важно, что это будет режим «одного окна»: семья приходит в одну организацию, обращается к одному специалисту, и он помогает ей решить любые социальные вопросы и трудности, - пояснила Толстыкина.

По словам чиновницы, организация семейных МФЦ является инициативой «Единой России», которая уже была отработана в ряде российских регионов. На очереди - создание такой семейной службы в ДНР.

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