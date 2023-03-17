В Мариуполе вновь появятся инспекции по благоустройству

Комиссия будет следить за чистотой, порядком и благоустройством мариупольских улиц. Фото: ДАН
Комиссия по благоустройству вновь появится в Мариуполе. Она будут следить за чистотой и порядком в каждом районе города. Об этом рассказал глава Мариуполя Олег Моргун.
— Мастер-планом развития Мариуполя предусмотрено приведение городских территорий и инфраструктурных объектов к единому стандарту. В том числе это относится и к объектам торговли. То есть, малые архитектурные формы должны быть унифицированы, чтобы не портить внешний вид городских улиц, — отметил мэр.
Моргун подчеркнул, что следить за внешним обликом города, в том числе за торговыми объектами, будет комиссия по благоустройству. В городе также уберут стихийные рынки, а предпринимателям предоставят оборудованные по всем правилам помещения.
— Стихийные рынки будут ликвидированы. Для этого мы обеспечим предпринимателей помещениями, оборудованными в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими нормами, — добавил градоначальник.
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