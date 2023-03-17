В ЛНР считают нелепой позицию Киева, отказывающегося признавать выход жителей Донбасса из украинского гражданства

По словам Сердюковой, принятие закона о выходе из украинского гражданства как раз и было обусловлено реалиями, продиктованными с украинской стороны. Фото: ЛИЦ

Позицию украинских властей, отказывающихся признавать выход жителей Донбасса из украинского гражданства путем подачи заявления в МВД РФ, в Луганской Народной Республике считают нелепой. При том, что сам Киев последние девять лет наглядно демонстрировал свою «заботу» о гражданах региона своими обстрелами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

- Для Украины лица, которые не прошли установленную в соответствии с украинским законодательством процедуру отмены, отказа от гражданства, «являются гражданами Украины и остаются под их защитой» - уже смешно, нелепо. Все мы видим, как о «своих гражданах Украины» на протяжении девяти лет заботится в кавычках государство Украина, которое стреляет по объектам гражданской инфраструктуры, убивает мирных жителей, - заявила она.

По словам правозащитницы, принятие закона о выходе из украинского гражданства путем подачи заявления в МВД РФ как раз и было обусловлено реалиями, продиктованными с украинской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, как жителям ДНР и ЛНР, получившим паспорт России, выйти из украинского гражданства. Принят закон РФ, который предусматривает создание соответствующего правового механизма.

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