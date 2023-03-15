Как жителям ДНР и ЛНР, получившим паспорт России, выйти из украинского гражданства

Сотни тысяч жителей Донбасса после вступления в гражданство России продолжают оставаться украинскими гражданами. Фото: ОД «ДР»

Совет Федерации и Государственная Дума РФ одобрили Закон «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины». Документ предусматривает создание правового механизма, по которому жители ДНР и ЛНР, получившие паспорт России, могут выйти из украинского гражданства.

По закону граждане России считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими специального заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Сейчас сотни тысяч россиян из новых регионов, которые имеют паспорта Украины, не могут отказаться от гражданства Украины по независящим от них причинам.

- В то же время по законодательству России для таких граждан есть ряд ограничений. Они не могут устроиться на работу в государственные и муниципальные органы, занимать государственные и муниципальные должности, не могут работать в некоторых сферах экономики, обучаться в вузах, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне, - разъяснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - Чтобы отказаться от украинского гражданства, нужно подать специальное заявление в Миграционную службу МВД РФ или через портал Госуслуг. Причем, в Миграционной службе уже принимают такие заявления, а вариант с Госуслугами еще в проработке.

Со дня подачи заявления об отказе от гражданства Украины необходимо воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В частности, нельзя получать и использовать паспорт Украины, загранпаспорт Украины.

В случае выявления факта несоблюдения обязательств гражданином, МВД России передает информацию в ФСБ РФ, и человек считается - имеющим гражданство Украины, со всеми особенностями для граждан с множественным гражданством. Причем повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет только через 10 лет.

Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины в отношении ребенка до 14 лет подается одним из родителей, единственным родителем, усыновителем.

Заявление в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе постоянно пребывающих в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подается опекуном или уполномоченным представителем такой организации.

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