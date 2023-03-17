Как в ДНР записаться на перерасчет пенсии: горячие линии всех клиентских служб Социального фонда России по Республике

Пенсионеры ДНР массово подают заявления в клиентские службы Соцфонда. Фото: МинТСП ДНР

Жителям ДНР для перерасчета пенсии нужно предварительно записаться на прием, позвонив на горячую линию клиентской службы Соцфонда в своем городе или районе.

С 1 марта жители Республики получили возможность переоформить свою пенсию по российскому законодательству. Сейчас пенсионеры массово подают заявления в клиентские службы отделения Социального фонда России (СФР) по ДНР.

- Подать документы на перерасчет пенсии можно только в клиентской службе Социального фонда по месту регистрации пенсионера. Прием граждан проходит только по предварительной записи. Сделать это можно по телефонам горячих линий клиентских служб СФР, - напомнила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Адреса и телефоны клиентских служб СФР в городах и районах ДНР:

ДОНЕЦК

Буденновский р-н – ул. Октября, 16

+7-949-627-12-15

+7-949-319-03-50

+7-856-203-22-06

Ворошиловский р-н – пр. Мира, 10

+7-949-623-68-81

+7-949-319-07-21

+7-856-335-43-47

Калининский р-н – ул. Овнатаняна, 50

+7-949-711-97-35

+7-949-313-01-18

+7-856-294-01-63

Киевский р-н – ул. Батищева, 2

+7-949-621-69-54

+7-949-319-05-95

+7-856-381-92-66

Кировский р-н – ул. Куприна, 185

+7-949-621-70-94

+7-949-319-76-07

+7-856-388-12-50

Куйбышевский р-н – ул. Воинская, 16

+7-949-318-80-92

+7-856-203-84-40

Ленинский р-н – ул. Пилотная, 28А

+7-949-391-64-63

+7-949-318-98-44

+7-856-217-50-87

Петровский р-н – ул. Петровского, 5

+7-949-623-70-91

+7-949-318-85-89

+7-856-203-32-26

Пролетарский р-н – пл. Героев Сталинграда, 1

+7-949-601-32-41

+7-949-318-77-28

+7-856-316-13-16

МАКЕЕВКА

Горняцкий р-н – ул. Молодогвардейская, 83

+7-949-626-00-76

+7-949-318-00-15

+7-856-327-17-21

Кировский р-н – ул. Папанина, 1

+7-949-305-22-38

+7-856-328-50-81

Червоногвардейский р-н – ул. Малиновского, 10

+7-949-318-25-93

+7-949-318-25-94

+7-856-324-02-97

Советский р-н – 2-й микрор-н, 1

+7-949-333-83-64

+7-949-319-74-09

+7-856-323-06-54

Центрально-Городской р-н – ул. Руденко, 19

+7-949-313-45-66

+7-949-318-12-10

+7-856-322-01-90

ГОРЛОВКА

Калининский р-н –ул. Бессонова, 28

+7-949-626-50-89

+7-949-314-04-46

+7-856-423-61-84

Никитовский р-н – ул. Черняховского, 58

+7-949-626-48-24

+7-949-311-31-73

+7-856-426-60-21

+7-856-426-65-55

Центрально-Городской р-н – ул. Минина и Пожарского, 3Е

+7-949-626-47-61

+7-949-311-16-84

+7-856-455-02-66

Амвросиевский р-н – г. Амвросиевка, ул. Артема, 1

+7-949-344-71-61

+7-949-317-52-47

+7-856-592-27-05

г. Дебальцево, ул. Мокиевского, 80

+7-949-519-00-60

+7-949-320-89-69

+7-856-492-49-21

г. Докучаевск, ул. Центральная, 47А

+7-949-319-87-12

+7-856-753-17-11

г. Енакиево, пр. Ленина, 107А

+7-949-626-52-41

+7-949-317-59-31

+7-856-522-28-33

г. Ждановка, ул. Ленина, 3А

+7-949-628-98-63

+7-949-317-71-80

+7-856-300-38-29

г. Кировское – г. Кировское, ул. Шевченко, 2

+7-949-317-65-20

+7-949-317-65-06

+7-856-506-21-79

Новоазовский р-н – г. Новоазовск, ул. Ленина, 11

+7-949-513-98-42

+7-949-319-94-42

+7-856-963-16-31

г. Снежное, ул. Комарова, 33

+7-949-620-16-28

+7-949-320-11-21

+7-856-565-16-90

Старобешевский р-н – пгт. Старобешево, ул. Советская, 68

+7-856-532-24-46

+7-949-302-05-26

+7-856-532-17-87

г. Торез, б. Ильича, 8

+7-949-704-28-35

+7-949-319-97-86

+7-856-543-72-28

Тельмановский р-н – пгт. Тельманово, ул. Ленина, 154

+7-949-625-07-27

+7-949-320-15-16

+7-856-795-21-31

г. Харцызск, м-н Металлургов, 2

+7-949-528-85-68

+7-949-331-84-88

+7-856-574-54-97

г. Шахтерск, ул. Крупской, 1А

+7-949-626-73-42

+7-949-311-82-38

+7-856-554-33-63

г. Ясиноватая, ул. Октябрьская, 182А

+7-949-480-03-48

+7-949-313-39-23

+7-856-362-21-38

МАРИУПОЛЬ

Орджоникидзевский р-н – мкр-н Восточный, ул. Киевская, 74

+7-949-714-27-98

+7-949-738-06-86

Октябрьский р-н – пр-т Металлургов, 67

+7-949-726-52-44

+7-949-735-37-05

Приморский р-н – пр-т Строителей, 28А

+7-949-609-52-95

+7-949-733-50-87

Ильичевский р-н – ул. Карпинского, 69а

+7-949-735-36-68

г. Волноваха, ул. Героя России Владимира Жоги, 1

+7-949-621-25-79

Володарский р-н – пгт. Володарское, ул. Ленина, 87

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