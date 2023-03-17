Как в ДНР записаться на перерасчет пенсии: горячие линии всех клиентских служб Социального фонда России по Республике

Пенсионеры ДНР массово подают заявления в клиентские службы Соцфонда. Фото: МинТСП ДНР
Жителям ДНР для перерасчета пенсии нужно предварительно записаться на прием, позвонив на горячую линию клиентской службы Соцфонда в своем городе или районе.
С 1 марта жители Республики получили возможность переоформить свою пенсию по российскому законодательству. Сейчас пенсионеры массово подают заявления в клиентские службы отделения Социального фонда России (СФР) по ДНР.
- Подать документы на перерасчет пенсии можно только в клиентской службе Социального фонда по месту регистрации пенсионера. Прием граждан проходит только по предварительной записи. Сделать это можно по телефонам горячих линий клиентских служб СФР, - напомнила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
Адреса и телефоны клиентских служб СФР в городах и районах ДНР:
ДОНЕЦК
Буденновский р-н – ул. Октября, 16
+7-949-627-12-15
+7-949-319-03-50
+7-856-203-22-06
Ворошиловский р-н – пр. Мира, 10
+7-949-623-68-81
+7-949-319-07-21
+7-856-335-43-47
Калининский р-н – ул. Овнатаняна, 50
+7-949-711-97-35
+7-949-313-01-18
+7-856-294-01-63
Киевский р-н – ул. Батищева, 2
+7-949-621-69-54
+7-949-319-05-95
+7-856-381-92-66
Кировский р-н – ул. Куприна, 185
+7-949-621-70-94
+7-949-319-76-07
+7-856-388-12-50
Куйбышевский р-н – ул. Воинская, 16
+7-949-318-80-92
+7-856-203-84-40
Ленинский р-н – ул. Пилотная, 28А
+7-949-391-64-63
+7-949-318-98-44
+7-856-217-50-87
Петровский р-н – ул. Петровского, 5
+7-949-623-70-91
+7-949-318-85-89
+7-856-203-32-26
Пролетарский р-н – пл. Героев Сталинграда, 1
+7-949-601-32-41
+7-949-318-77-28
+7-856-316-13-16
МАКЕЕВКА
Горняцкий р-н – ул. Молодогвардейская, 83
+7-949-626-00-76
+7-949-318-00-15
+7-856-327-17-21
Кировский р-н – ул. Папанина, 1
+7-949-305-22-38
+7-856-328-50-81
Червоногвардейский р-н – ул. Малиновского, 10
+7-949-318-25-93
+7-949-318-25-94
+7-856-324-02-97
Советский р-н – 2-й микрор-н, 1
+7-949-333-83-64
+7-949-319-74-09
+7-856-323-06-54
Центрально-Городской р-н – ул. Руденко, 19
+7-949-313-45-66
+7-949-318-12-10
+7-856-322-01-90
ГОРЛОВКА
Калининский р-н –ул. Бессонова, 28
+7-949-626-50-89
+7-949-314-04-46
+7-856-423-61-84
Никитовский р-н – ул. Черняховского, 58
+7-949-626-48-24
+7-949-311-31-73
+7-856-426-60-21
+7-856-426-65-55
Центрально-Городской р-н – ул. Минина и Пожарского, 3Е
+7-949-626-47-61
+7-949-311-16-84
+7-856-455-02-66
Амвросиевский р-н – г. Амвросиевка, ул. Артема, 1
+7-949-344-71-61
+7-949-317-52-47
+7-856-592-27-05
г. Дебальцево, ул. Мокиевского, 80
+7-949-519-00-60
+7-949-320-89-69
+7-856-492-49-21
г. Докучаевск, ул. Центральная, 47А
+7-949-319-87-12
+7-856-753-17-11
г. Енакиево, пр. Ленина, 107А
+7-949-626-52-41
+7-949-317-59-31
+7-856-522-28-33
г. Ждановка, ул. Ленина, 3А
+7-949-628-98-63
+7-949-317-71-80
+7-856-300-38-29
г. Кировское – г. Кировское, ул. Шевченко, 2
+7-949-317-65-20
+7-949-317-65-06
+7-856-506-21-79
Новоазовский р-н – г. Новоазовск, ул. Ленина, 11
+7-949-513-98-42
+7-949-319-94-42
+7-856-963-16-31
г. Снежное, ул. Комарова, 33
+7-949-620-16-28
+7-949-320-11-21
+7-856-565-16-90
Старобешевский р-н – пгт. Старобешево, ул. Советская, 68
+7-856-532-24-46
+7-949-302-05-26
+7-856-532-17-87
г. Торез, б. Ильича, 8
+7-949-704-28-35
+7-949-319-97-86
+7-856-543-72-28
Тельмановский р-н – пгт. Тельманово, ул. Ленина, 154
+7-949-625-07-27
+7-949-320-15-16
+7-856-795-21-31
г. Харцызск, м-н Металлургов, 2
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+7-949-331-84-88
+7-856-574-54-97
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