Марочко заявил, что в прифронтовом районе ЛНР обнаружили склад вооружения ВСУ

Боеприпасы пришлось уничтожить, так как находились в непригодном состоянии и несли угрозу для местных жителей. Фото: t.me/marochkolive

В прифронтовом районе Луганской Народной Республики на бывших позициях украинских боевиков был выявлен склад вооружения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что среди обнаруженного были 40 мин калибра 120 мм, восемь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 15 гранат Ф-1 и РГД-5, два РПГ-26, 50 снарядов калибра 30 мм, а также вооружение иностранного производства, которое ранее передавали Украине зарубежные страны в качестве оказания военной помощи.

Выявленные боеприпасы были уничтожены сотрудниками силовых служб, так как находились в непригодном для применения состоянии и представляли собой угрозу для местных жителей.

- В связи с невозможностью извлечения склад уничтожен силами Международного центра разминирования Минобороны РФ и спецслужб России, - проинформировал офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что на заброшенном предприятии в ЛНР обнаружили тайник с двумя тысячами боеприпасов. Найденное изъяли сотрудники правоохранительных органов Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

На одной из центральных улиц Луганска нашли боеприпасы времен ВОВ

Их обнаружили во время земляных работ (подробнее)