На заброшенном предприятии в ЛНР обнаружили тайник с двумя тысячами боеприпасов

Полицейские выявили схрон на территории заброшенной станции в поселке Донецкий под Кировском. Фото: МВД ЛНР
В ЛНР на одном из заброшенных предприятий обнаружили крупный схрон с боеприпасами. Найденное исчисляется тысячами единиц. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.
Там уточнили, что тайник располагался на территории заброшенной станции в поселке Донецкий, что относится к Кировску. Здесь в свое время находились подразделения ВСУ.
- На бывших позициях ВСУ в пгт Донецкий города Кировска следственно-оперативной группой Кировского горотдела внутренних дел МВД ЛНР на территории заброшенной станции было обнаружено и изъято: граната Ф-1, граната РГН, граната РГД, два взрывателя УЗРГМ, две дымовые шашки, 1 246 патронов калибра 5,45 мм, 848 патронов калибра 7,62 мм, - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники следственно-оперативной группы Сватовского райотдела полиции обнаружили и изъяли тайник с боеприпасами и оружием. Он находился в районе железнодорожного переезда.
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