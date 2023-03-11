На заброшенном предприятии в ЛНР обнаружили тайник с двумя тысячами боеприпасов

Полицейские выявили схрон на территории заброшенной станции в поселке Донецкий под Кировском. Фото: МВД ЛНР

В ЛНР на одном из заброшенных предприятий обнаружили крупный схрон с боеприпасами. Найденное исчисляется тысячами единиц. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

Там уточнили, что тайник располагался на территории заброшенной станции в поселке Донецкий, что относится к Кировску. Здесь в свое время находились подразделения ВСУ.

- На бывших позициях ВСУ в пгт Донецкий города Кировска следственно-оперативной группой Кировского горотдела внутренних дел МВД ЛНР на территории заброшенной станции было обнаружено и изъято: граната Ф-1, граната РГН, граната РГД, два взрывателя УЗРГМ, две дымовые шашки, 1 246 патронов калибра 5,45 мм, 848 патронов калибра 7,62 мм, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники следственно-оперативной группы Сватовского райотдела полиции обнаружили и изъяли тайник с боеприпасами и оружием. Он находился в районе железнодорожного переезда.

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