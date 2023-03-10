Сотрудники МВД ЛНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

В тайнике находился автомат, гранаты и патроны. ФОто: МВД ЛНР

Сотрудники следственно-оперативной группы Сватовского РОВД Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики обнаружили и изъяли тайник с боеприпасами и оружием. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ЛНР.

— В результате проверки оперативной информации обнаружены и изъяты: автомат АК-74 калибра 5,45 мм и магазин к нему, 10 гранат РГН, граната РГД-5, 19 гранат Ф-1, 18 запалов УЗРГМ, 10 запалов УЗД, 705 патронов калибра 7,62 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм и 218 патронов калибра 14,5 мм, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, тайник находился в районе железнодорожного переезда направления «Сватово-Гончаровка». По факту найденного была начата проверка.

Напомним, что ранее в ДНР и ЛНР вынесли приговор трем украинским боевикам за жестокое обращение с мирным населением. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от 8,5 до 18,5 лет.

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