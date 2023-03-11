ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы на медицинском транспорте с красным крестом

Использование медицинского транспорта в военных целях является прямым нарушением международных конвенций. Фото: соцсети

ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы и личный состав на медицинском транспорте с красным крестом в нарушение всех общепринятых гуманитарных норм и международных конвенций. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что в городе зафиксировано перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками - красным крестом, что используется не по целевому назначению.

- На данных автомобилях украинские боевики перевозят боекомплекты для подразделений, а также идет перемещение личного состава по населенному пункту, - рассказал офицер.

По словам эксперта, использование медицинского спецтранспорта для таких целей является прямым нарушением международных конвенций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Артемовске остались около десяти тысяч украинских военных. Город находится в оперативном окружении российских войск. При этом ВСУ перебрасывают боеспособные части под город, чтобы избежать полного окружения.

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