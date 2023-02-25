На одной из центральных улиц Луганска нашли боеприпасы времен ВОВ

Снаряды времен ВОВ обезвредили на месте. Фото: кадр из видео МВД ЛНР

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили во время проведения земляных работ в ходе реконструкции водопровода на Советской улице в Луганске. Специалисты выявили на месте 39 осколочно-фугасных снарядов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

— Выездом на место происшествия сотрудниками Артемовского РОВД совместно со специалистами взрыво-технической службы Экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР, а также МЧС Республики выявлены 39 осколочно-фугасных снарядов калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны, — отметили в МВД Республики.

В ведомстве подчеркнули, что все боеприпасы обезвредили на месте.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Перевальск в ЛНР. По городу было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня «HIMARS» около часа ночи 25 февраля. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Московские специалисты продолжают ремонт нескольких детских садов в Донецке

Строители переоборудуют их по российским стандартам (подробнее)